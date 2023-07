अफगानिस्तान में शनिवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप का केंद्र काबुल से 151 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में रहा। भूकंप शनिवार को भारतीय समयानुसार 1249 बजे आया। इससे पहले 26 जून को अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी फैजाबाद में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था।

अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप। एनसीएस ने दी जानकारी।

काबुल, एएनआई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने कहा कि शनिवार को अफगानिस्तान के फैजाबाद से 185 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के मुताबिक, भूकंप शनिवार को भारतीय समयानुसार 12:49 बजे आया। भूकंप 215 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। अभी तक किसी भौतिक क्षति या किसी के हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, इससे पहले 26 जून को अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी फैजाबाद में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप की गहराई 31 किलोमीटर दर्ज की गई थी। खबर अपडेट की जा रही है.....

