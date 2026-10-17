वेस्ट बैंक के फलस्तीनी गांवों में इजरायलियों का हमला, कारों और जैतून के पेड़ों में लगाई आग

एपी, अबू फलाह। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के निवासियों ने शुक्रवार को कई फलस्तीनी गांवों पर हमला किया। इस दौरान कारों और जैतून के पेड़ों में आग लगा दी गई तथा स्थानीय निवासियों और एक विदेशी पत्रकार के साथ मारपीट की गई।

इन हमलों से जैतून की वार्षिक फसल की कटाई प्रभावित हुई है। स्थानीय अधिकारियों और फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार, उत्तरी वेस्ट बैंक के कम से कम आठ गांवों में हमले हुए। यहां बड़ी संख्या में जैतून के बाग हैं और हजारों फलस्तीनी परिवारों की आजीविका इन पर निर्भर है। हमले के दौरान वाशिंगटन पोस्ट की फोटोग्राफर हेइडी लेविन के साथ भी मारपीट की गई। उन्हें चोटें आईं और अस्पताल में भर्ती कराया गया।