ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश के खिलाफ पर सड़क पर उतरीं अफगानी महिलाएं, सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग

अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने पानी की बौछारों के साथ हवाई फायरिंग की। बता दें तालिबान सरकार की ओर से कहा गया है कि देश के सभी ब्यूटी पार्लर को बंद करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था।

महिलाओं को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग।

काबुल, एपी। अफगानिस्तान में 50 से अधिक महिलाओं ने देशभर में ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने पानी की बौछारों के साथ हवाई फायरिंग की। तालिबान की ओर से कहा गया है कि देश के सभी ब्यूटी पार्लर को बंद करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। इनकी ओर से इस्लाम विरूद्ध सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता पर कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। ब्यूटीशियन और मेकअप आर्टिस्ट काबुल में हुई जमा महिलाओं की ओर से इस तरह का विरोध अफगानिस्तान में असामान्य बात है। तालिबान के आदेश के विरोध में बुधवार सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में ब्यूटीशियन और मेकअप आर्टिस्ट काबुल में जमा हुई थीं। महिलाओं का कहना था कि वह नौकरी, भोजन और स्वतंत्रता चाहती हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी के बौछारें करनी पड़ी। जब वे नहीं मानीं, तो हवाई फायरिंग भी की गई। विरोध के बाद प्रदर्शनकारी फरजान ने सभी महिलाओं से संगठित रहने की अपील की। एक अन्य महिला का कहना था कि प्रदर्शन का मकसद यह है कि तालिबान अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और इसे वापस ले। यह हमारी रोजी रोटी है। उनका कहना था कि उनके तीन साथियों को पकड़ लिया गया है। तालिबानी सरकार की ओर से इस संबंध में किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है।

