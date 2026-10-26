पूर्व जापानी प्रधानमंत्री यासुओ फुकुदा का 90 साल की उम्र में निधन, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुओ फुकुदा का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने केवल एक साल तक देश का नेतृत्व किया था और उसके बाद के कई साल चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में बिताए।

सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बताया कि उनका निधन गुरुवार को हुआ। पार्टी ने मौत के कारण सहित अन्य कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। फुकुदा का जन्म 1936 में हुआ था। उनके पिता ताकेओ फुकुदा भी प्रधानमंत्री रह चुके थे और उन्होंने टोक्यो और बीजिंग के बीच संबंध सुधारने के लिए काम किया था। यासुओ फुकुदा ने राजनीति में आने से पहले एक जापानी तेल कंपनी में काम किया। 1976 में जब उनके पिता प्रधानमंत्री बने, तो उससे ठीक पहले उन्होंने उनके निजी सचिव के रूप में काम किया।

फुकुदा पहली बार 1990 में संसद के लिए चुने गए। वर्ष 2000 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिरो मोरी के मंत्रिमंडल में मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में अपना पहला मंत्री पद मिला। फुकुदा ने मजाक में खुद को "स्पष्टीकरण देने वाला सचिव" बताया था। अपने पिता की तरह ही, उन्होंने भी एशियाई देशों के साथ मित्रता बढ़ाने पर बहुत जोर दिया।