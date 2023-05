G7 Summit: प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का तीसरा दिन, PM ऋषि सुनक के साथ की द्विपक्षीय बैठक

हिरोशिमा, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस से इस जापानी शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की।

मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में तीन सत्रों में भाग लेने के लिए शुक्रवार को हिरोशिमा पहुंचे। सुनक से मुलाकात के दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने अपने ट्विटर हैंडल पर मोदी के साथ तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिलते दिख रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत-यूके एफटीए वार्ता में प्रगति का जायजा लेना भी शामिल है।

