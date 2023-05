G7 Summit: पद्म पुरस्कार विजेता लेखक तोमियो मिजोकामी से मिले पीएम मोदी, हिंदी में हुई बातचीत

हिरोशिमा, ऑनलाइन डेस्क। PM Modi In Hiroshima Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की।

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-जापान के संबंध को लेकर चर्चा हुई। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किशिदा को जी7 के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी भाषाविद्, पद्म श्री डॉ. तोमियो मिजोकामी और प्रमुख जापानी चित्रकार हिरोको ताकायामा से मुलाकात की।

प्रमुख जापानी चित्रकार हिरोको ताकायामा ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी कलाकृति भी भेंट में दी।

19 मई को पीएम मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के लिए पहले हिरोशिमा पहुंचे है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।

Prime Minister Shri @narendramodi unveils a bust of Mahatma Gandhi in Hiroshima, Japan. pic.twitter.com/FgkXSQ2xTF— BJP (@BJP4India) May 20, 2023