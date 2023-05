PM Modi At G-7: कुर्सी पर बैठे थे पीएम मोदी, बाइडन चलकर आए और यूं लगा लिया गले; देखें वीडियो

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशो के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की है। वहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले लगे।

#G7HiroshimaSummit | British PM Rishi Sunak and PM Narendra Modi share a hug as they meet in Hiroshima, Japan.

(Pic source: Rishi Sunak's Twitter handle) pic.twitter.com/fVM91pe4cW