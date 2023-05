हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा विश्व के लिए महत्वपूर्ण, पीएम मोदी बोले- इनोवेशन और विकास का इंजन है QUAD

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा में क्वाड (QUAD) देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बइडन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीस और जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बीच चल रही क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड समूह हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति के लिए प्रयास करना जारी रखेगा।

क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,

#WATCH | "Quad will continue to make efforts towards global good, welfare of the people, prosperity and peace": Prime Minister Narendra Modi speaks during Quad meeting in Hiroshima, Japan. https://t.co/ZVO0iKGdff pic.twitter.com/K8r1FnvvrP