North Korea Ballistic Missile: उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान ने दर्ज कराया विरोध

North Korea Ballistic Missile उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बुधवार तड़के पूर्व की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मिसाइलें जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी हैं।

North Korea Ballistic Missile: उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

टोक्यो, एजेंसी। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बुधवार तड़के पूर्व की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी दोनों मिसाइलें जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मिसाइलें जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी हैं। हमादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहली मिसाइल 50 किमी (31 मील) की ऊंचाई तक पहुंची और 550 किमी की दूरी तय की। जबकि दूसरी 50 किमी की ऊंचाई तक पहुंची और 600 किमी तक इसने उड़ान भरी। जापान ने दर्ज कराया विरोध उन्होंने कहा कि जापान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि उत्तर कोरिया द्वारा दो बैलिस्टिक मिसाइलों को दागे जाने की यह घटना ह्वासोंग-18 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लगभग एक सप्ताह बाद हुई है। जिसे उत्तर कोरिया ने अमेरिका और अन्य विरोधी देशों के लिए एक चेतावनी बताया था। अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी की तैनात बुधवार का प्रक्षेपण अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में 40 वर्षों बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बी तैनाती के एक दिन के बाद हुआ है। 1980 के बाद अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी भेजी है। उत्तर कोरिया में गिरफ्तार हुआ अमेरिकी नागरिक इसके अलावा मंगलवार को उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा में दाखिल होने पर एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। वाशिंगटन ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी नागरि उत्तर कोरियाई हिरासत में है, जिससे दोनों दुश्मनों के बीच एक नया संकट पैदा हो गया है।

Edited By: Mohd Faisal