अब लेटे-लेटे नहा सकेंगे लोग, बाजार में आई 'ह्यूमन वॉशिंग मशीन'; 15 मिनट में होगा फुल बॉडी वॉश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान की टेक कंपनी Science ने एक मशीन बाजार में उतारी है जिसने ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में लोगों का ध्यान खींचा था। यह खास कैप्सूल जैसी मशीन इंसान को लेटकर पूरा शरीर धोने और रिलैक्स कराने का अनुभव देती है, लेकिन कपड़ों की वॉशिंग मशीन की तरह घूमती नहीं है।

मशीन को 'फ्यूचर ह्यूमन वॉशर' का नाम दिया गया है। छह महीने चले एक्सपो में लाखों लोग इसे देखने पहुंचे थे। 1970 के ओसाका एक्सपो में दिखाई गई ऐसी ही एक मशीन ने Science कंपनी के मौजूदा अध्यक्ष पर बचपन में गहरी छाप छोड़ी थी और इसी याद से इस नए मॉडल का जन्म हुआ।

कंपनी की प्रवक्ता साचिको माएकुरा के अनुसार, यह मशीन शरीर के साथ मन को भी साफ करने का अनुभव देती है। मशीन में सेंसर लगे हैं जो यूजर की दिल की धड़कन और जरूरी संकेत लगातार मॉनिटर करते रहते हैं।