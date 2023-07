Heavy Rain in Japan: जापान में भी भारी बारिश ने मचाया कहर, छह लोगों की मौत; तीन लापता

Heavy Rain in Japan जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीप क्यूशू में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से छह लोगों की मौत हो गई और बचावकर्मी तीन लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने क्यूशू के दक्षिणी मुख्य द्वीप के कई भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

जापान में भी भारी बारिश ने मचाया कहर (फोटो- एपी)

Your browser does not support the audio element.

टोक्यो, एजेंसी। जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीप क्यूशू में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से छह लोगों की मौत हो गई और बचावकर्मी तीन लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने क्यूशू के दक्षिणी मुख्य द्वीप के कई भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही नदी के किनारे और पहाड़ी इलाकों के निवासियों से अधिकतम सावधानी बरतने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्रों में लाखों लोगों से सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने का आग्रह किया गया है। जापान हाल के दिनों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में असामान्य रूप से भारी बारिश से प्रभावित होने वाला नवीनतम देश है जिसने जलवायु परिवर्तन की गति को लेकर नई आशंकाएं पैदा कर दी हैं। बारिश के कारण कई कारखानें हुए बंद मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाज़ू मात्सुनो ने एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, "नगर पालिकाएं अभी भी हताहतों की संख्या की जांच कर रही हैं, ... लेकिन हमें तीन मौतों की सूचना मिली है, अन्य तीन मौतें संभावित रूप से आपदा से संबंधित हैं, तीन लापता हैं और दो मामूली रूप से घायल हुए हैं।" कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि बारिश के कारण टायर निर्माता ब्रिजस्टोन (5108.टी) को सोमवार को क्यूशू में चार कारखानों में परिचालन बंद करना पड़ा, लेकिन मंगलवार सुबह तक संयंत्रों में परिचालन फिर से शुरू हो गया।

Edited By: Babli Kumari