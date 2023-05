फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने G7 के लिए जेलेंस्की की यात्रा को बताया गेम चेंजर, कहा- शांति कायम करने में मिलेगी मदद

हिरोशिमा, एएनआई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने जेलेंस्की की इस यात्रा को गेम चेंजर बताते हुए रविवार को कहा कि जी-7 के सहयोगियों और प्रमुख विकासशील देशों के साथ वार्ता के लिए इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की यात्रा शांति कायम करने का एक तरीका है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "अरब लीग शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का जेद्दा में जाना और वहां स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना फिर इसके बाद हिरोशिमा में आयोजित जी-7 में शामिल होना दुनिया में शांति कायम करने और विश्व को विभाजन से बचाने का एक प्रमुख कार्य है। मालूम हो कि इससे पहले जेलेंस्की और मैक्रों दोनों नेताओं ने 14 मई को पेरिस में एक दूसरे से मिले थे।

Giving President Zelensky the opportunity to make the case for Ukraine and get clear international support at the Arab League Summit in Jeddah and at the Hiroshima G7. It's a helpful step towards peace and avoiding world divisions.

