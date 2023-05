हिरोशिमा में एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, PM मोदी की अमेरिकी यात्रा पर हुई चर्चा

हिरोशिमा, एएनआई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमरिका की आगामी यात्रा पर चर्चा की।

ब्लिंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जयशंकर के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा की। साथ ही ब्लिंकन ने कहा,

I had a great discussion with Indian Minister of External Affairs @DrSJaishankar on the sidelines of the G7 in Hiroshima. We look forward to hosting Indian Prime Minister @NarendraModi in June, whose visit will celebrate the deep partnership between the United States and India. pic.twitter.com/aoeilLrkNU