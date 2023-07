इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा द्वीप पर मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। भूभौतिकी एजेंसी (Geophysics Agency) ने कहा कि सुनामी की कोई संभावना नहीं है। एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र तिमोर लेस्ते के करीब पूर्वी इंडोनेशियाई क्षेत्र के समुद्र में 75 किलोमीटर की गहराई पर था।

भूकंप के तेज झटके से हिली इंडोनेशिया की धरती।

