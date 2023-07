Earthquake In Indonesia: इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लगे भूकंप के झटके, एक की मौत; दो लोग घायल

इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर शूक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। साथ ही दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।

योग्याकार्ता, एपी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर शूक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। साथ ही दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। उन्होंने कहा कि भूकंप का केंद्र बंबांगलीपुरो से 84 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था और जमीन से 86 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप से एक महिला की मौत इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने कहा कि बंटुल में 67 वर्षीय एक महिला की घबराहट में भागते समय गिरने से मौत हो गई और कम से कम दो अन्य लोग घायल हो गए। कई घरों को पहुंचा नुकसान मुहारी ने कहा कि भूकंप से योग्यकार्ता और इसके पड़ोसी प्रांतों मध्य जावा और पूर्वी जावा में कम से कम 93 घरों के साथ-साथ अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भूकंप की वजह से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पूजा घर और सरकारी कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकीय एजेंसी ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन संभावित भूकंप के झटकों की चेतावनी जारी की गई है। एजेंसी ने भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.4 मापी थी। 2006 में मारे गए थे 6200 से अधिक लोग बता दें कि योग्याकार्ता में 2006 में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 6,200 से अधिक लोग मारे गए और 1,30,000 से अधिक घायल हुए थे।

