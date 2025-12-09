जकार्ता में सात मंजिला इमारत में लगी आग, 22 लोगों की दर्दनाक मौत
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार दोपहर एक सात मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 15 महिलाएं और सात पुरुष ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार दोपहर एक सात मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक गर्भवती समेत 15 महिलाएं और सात पुरुष बताए गए हैं।
शार्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, आग दोपहर करीब 12 बजे केमायोरन इलाके में स्थित इमारत की पहली मंजिल पर लगी और कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिलों तक फैल गई।
जिस वक्त आग भड़की, उस समय कई कर्मचारी दोपहर का खाना खा रहे थे, जबकि कुछ लोग लंच ब्रेक में बाहर थे। इमारत में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का दफ्तर और भंडारण इकाई है। यह कंपनी खनन, कृषि, ऊर्जा और शहरी योजना जैसे क्षेत्रों के लिए ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराती है।
अधिकारियों ने बताया कि मौके पर 29 अग्निशमन वाहन और सैकड़ों कर्मियों को भेजा गया। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इमारत से अब तक 22 शव बरामद किए गए हैं, जिन्हें पहचान के लिए ईस्ट जकार्ता के पुलिस अस्पताल भेजा गया है।
प्राथमिक जांच में पता चला है कि आग ड्रोन बैटरी के भंडारण और संग्रहण क्षेत्र में शुरू हुई। घटना में बचे एक व्यक्ति ने संदेह जताया कि ड्रोन बैटरी में शार्ट सर्किट या थर्मल फेल्योर के कारण आग लगी।
(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
