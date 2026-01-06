इंडोनेशिया में बाढ़ से भारी तबाही, 16 की मौत; सैकड़ों लोग बेघर 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली : इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी प्रांत में मूसलाधार मानसूनी बारिश से आई अचानक बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। इस आपदा में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी के अनुसार, कई दिनों से जारी भारी बारिश के बाद सोमवार तड़के नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कीचड़, चट्टानों और मलबे के साथ आए तेज बहाव ने सिआउ टागुलानडांग बियारो जिले के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोग बह गए और कई गांव जलमग्न हो गए।