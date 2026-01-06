इंडोनेशिया में बाढ़ से भारी तबाही, 16 की मौत; सैकड़ों लोग बेघर
इंडोनेशिया में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 16 लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली : इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी प्रांत में मूसलाधार मानसूनी बारिश से आई अचानक बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। इस आपदा में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी के अनुसार, कई दिनों से जारी भारी बारिश के बाद सोमवार तड़के नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कीचड़, चट्टानों और मलबे के साथ आए तेज बहाव ने सिआउ टागुलानडांग बियारो जिले के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोग बह गए और कई गांव जलमग्न हो गए।
पुलिस और सेना के सहयोग से राहत एवं बचाव दलों को सुलावेसी द्वीप के उत्तरी सिरे से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित सिआउ द्वीप के चार प्रभावित गांवों में तैनात किया गया। हालांकि, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और संचार व्यवस्था बाधित रहने से राहत कार्यों में दिक्कतें आईं।
अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ में सात घर पूरी तरह बह गए, जबकि 140 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालात बिगड़ने पर 680 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर चर्चों और सार्वजनिक इमारतों में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया गया। (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।