विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जकार्ता में चीनी राजनयिक वांग यी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठक से इतर शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान वांग यी से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता पर लंबित मुद्दों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने ट्वीट कर के कहा है कि,

उन्होंने कहा कि, "हमारी बातचीत में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन/एआरएफ एजेंडा, ब्रिक्स और इंडो-पैसिफिक भी शामिल था।" भारत तीन साल से अधिक समय से चीन के साथ सैन्य गतिरोध में फंसा हुआ है, जयशंकर ने दावा किया है कि यह उनके लंबे राजनयिक करियर की सबसे जटिल चुनौती है। वांग, पूर्व चीनी विदेश मंत्री, जकार्ता में आसियान प्लस बैठकों में भाग ले रहे हैं क्योंकि मौजूदा विदेश मंत्री किन गैंग अस्वस्थ हैं।

Just concluded meeting with Director Wang Yi of the Office of the CPC Central Commission for Foreign Affairs.



Discussed outstanding issues related to peace & tranquility in border areas.



Our conversation also covered EAS/ARF agenda, BRICS and the Indo-Pacific. pic.twitter.com/83VejZxUdX— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2023