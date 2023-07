एक दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया-थाईलैंड गए हैं विदेश मंत्री, कहा- भारत ने नियम बदलकर लोगों का जीवन बनाया सरल

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीयों से भारत में हो रहे बदलावों और नए भारत के उदय के बारे में बात की तथा भारत की विकास कहानी में भाग लेने की अपील की। जयशंकर ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला है। 10 करोड़ लोगों को जलाऊ लकड़ी के स्थान पर गैसोलीन उपलब्ध कराया गया है।

कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत, एक दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया-थाईलैंड गए हैं विदेश मंत्री

Your browser does not support the audio element.

जकार्ता, पीटीआई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को इंडोनेशिया, मलेशिया, आस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई देशों के समकक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग और आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा की। जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में भारत सरकार ने भारी संख्या में उन नियमों को बदल दिया है, जिससे लोगों के जीवन में कठिनाई हो रही थी। देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीयों से भारत में हो रहे बदलावों और नए भारत के उदय के बारे में बात की तथा भारत की विकास कहानी में भाग लेने की अपील की। भारत की तस्वीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 45 करोड़ लोगों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है, 15 करोड़ लोगों को घर मिला है और करीब 45 करोड़ लोगों को नये जल कनेक्शन मिले है। जयशंकर ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला है। 10 करोड़ लोगों को जलाऊ लकड़ी के स्थान पर गैसोलीन उपलब्ध कराया गया है। आज देश का एक तिहाई हिस्सा स्वास्थ्य प्रणाली और पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया गया है। विदेश मंत्री ने बुधवार को जकार्ता में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के महासचिव डा. काओ किम हार्न के साथ बैठक कर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि हार्न के साथ बैठक में वित्त, साइबर और समुद्री क्षेत्रों में भारत-आसियान संवाद का सुझाव दिया। हमारे आसियान संबंधों ने हिंद-प्रशांत के नजरिये का मार्ग प्रशस्त किया। जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सन, मलेशियाई विदेश मंत्री डा. जाम्ब्री अदबुल कादिर के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने अन्य देशों के समकक्षों से भी मुलाकात की।

Edited By: Shashank Mishra