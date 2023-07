विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशिया दौरे की शेयर की झलकियां, कहा- भारत के लिए महत्वपूर्ण है आसियान; देखें वीडियो

जकार्ता, एएनआई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच प्रारूप में आसियान ढांचे के लिए इंडोनेशिया की अपनी यात्रा की झलकियां साझा कीं और इसे 'उत्पादक यात्रा' बताया।

जयशंकर ने ट्विटर पर कहा, "आसियान प्रारूप की बैठकों के लिए इंडोनेशिया की बहुत ही उपयोगी यात्रा। यहां एक झलक है।"

इंडोनेशिया की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने गुरुवार को जकार्ता में आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) इंडो-पैसिफिक की उभरती गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेश मंत्री ने कहा,

इस बीच, 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में, जयशंकर ने बताया कि ईएएस को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

Spoke at the 13th EAS Foreign Ministers Meeting in Jakarta. Conveyed that:



➡️ EAS must be committed to a free, open, inclusive and rules based Indo-Pacific, with respect for sovereignty and territorial integrity.



➡️ India firmly supports the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific… pic.twitter.com/HSqMPUmx5s— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2023