    थाईलैंड-कंबोडिया समझौते पर ट्रंप के दावे का चिनफिंग ने किया खंडन, कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:11 AM (IST)

    थाईलैंड-कंबोडिया समझौते पर ट्रंप के दावे का चिनफिंग ने किया खंडन (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    पीटीआई, बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने गुरुवार को बुसान में शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया कि चीन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति स्थापित करने में शामिल नहीं है। चिनफिंग ने कहा कि वह गाजा युद्धविराम समझौते के हालिया समापन में ट्रंप के योगदान की सराहना करते हैं।

    हांगकांग स्थित साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि बीजिंग दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसियों को उनके सीमा विवाद को अपने तरीके से सुलझाने में मदद कर रहा है।

     

    चिनफिंग का यह बयान बीजिंग की लाल रेखाओं को रेखांकित करता है क्योंकि चीन भी दक्षिण-पूर्व एशिया में एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है, जहां उसने थाईलैंड और कंबोडिया सहित क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत सुरक्षा और व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं।

     

    थाईलैंड-कंबोडिया टकराव के चरम पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों को अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए मनाने हेतु बंद कमरे में परामर्श किया था। अपने एशिया दौरे के दौरान ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौते की अध्यक्षता की, जिनके बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया।