दुनिया का सबसे लंबा जाम: चीन में 60 मील लंबा ट्रैफिक 12 दिनों तक रहा, हजारों ड्राइवर फंसे

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। साल 2010 में चीन में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम दर्ज किया गया था। यह जाम करीब 60 मील (लगभग 97 किलोमीटर) तक फैला हुआ था और हजारों वाहन चालक इसमें 12 दिनों से ज्यादा समय तक फंसे रहे।

कुछ ड्राइवर तो पांच दिन तक जाम में फंसे रहे। कई लोगों को खाने-पीने के लिए पास के गांवों के लोगों पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। जाम की वजह इस भयंकर जाम का मुख्य कारण सड़क निर्माण कार्य और कोयले से लदे हजारों ट्रकों की भारी संख्या बताई गई। चीन के उत्तरी हिस्से में कोयले की आपूर्ति के लिए ट्रकों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो गई थी। साथ ही सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहे थे, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ गई।