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दुनिया का सबसे लंबा जाम: चीन में 60 मील लंबा ट्रैफिक 12 दिनों तक रहा, हजारों ड्राइवर फंसे

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 25 Sep 2026 07:10 AM (IST)

साल 2010 में चीन में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम दर्ज किया गया था। यह जाम करीब 60 मील ...और पढ़ें

चीन में 60 मील लंबा ट्रैफिक जाम 12 दिनों तक रहा (फोटो- सोशल मीडिया)

चीन में 60 मील लंबा ट्रैफिक जाम 12 दिनों तक रहा (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. कुछ ड्राइवर तो पांच दिन तक जाम में फंसे रहे

  2. कोयले से लदे हजारों ट्रक भी जाम में फंसे

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। साल 2010 में चीन में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम दर्ज किया गया था। यह जाम करीब 60 मील (लगभग 97 किलोमीटर) तक फैला हुआ था और हजारों वाहन चालक इसमें 12 दिनों से ज्यादा समय तक फंसे रहे।

कुछ ड्राइवर तो पांच दिन तक जाम में फंसे रहे। कई लोगों को खाने-पीने के लिए पास के गांवों के लोगों पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा था।

जाम की वजह

इस भयंकर जाम का मुख्य कारण सड़क निर्माण कार्य और कोयले से लदे हजारों ट्रकों की भारी संख्या बताई गई। चीन के उत्तरी हिस्से में कोयले की आपूर्ति के लिए ट्रकों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो गई थी। साथ ही सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहे थे, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ गई।

जाम इतना लंबा था कि कई ड्राइवरों को गाड़ी में ही रातें बितानी पड़ीं। कुछ जगहों पर स्थानीय ग्रामीण पानी, खाना और अन्य जरूरी सामान बेचने या मुफ्त में देने के लिए पहुंच गए।