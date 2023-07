China: वांग यी ने चीनी विदेश मंत्री के रूप में किन गैंग की जगह ली: रिपोर्ट

बीजिंग, एएफपी। समाचार एजेंसी एएफपी ने राज्य मीडिया के हवाले से खबर दी है कि चीनी विदेश मंत्री किन गैंग को पद से हटा दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीन की शीर्ष विधायिका ने आपराधिक कानून संशोधन के मसौदे और आधिकारिक नियुक्ति और निष्कासन पर निर्णय की समीक्षा के लिए मंगलवार को एक सत्र बुलाया।

China's top legislature convened a session on Tuesday to review a draft criminal law amendment and a decision on official appointment and removal. Qin Gang has been removed of his position as Foreign Minister and Wang Yi has been appointed as Foreign Minister: China's Global…