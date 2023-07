स्कॉलर ग्याल ने चीन की नस्लीय नीति को रोकने पर दिया जोर, कहा- तिब्बती संस्कृति को मिटाने की हो रही कोशिश

प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान डॉ. ग्याल लो ने कहा कि साल 2016 से चीन ने चार से छह साल की उम्र के तिब्बती बच्चों को चीनी भाषा और संस्कृति का ज्ञान देकर बोर्डिंग प्रीस्कूलों में रखना शुरू किया। इसके अलावा बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया गया वो काफी हिंसक है। इसी बीच डॉ. ग्याल लो ने सीसीपी की नीति को रोकने पर जोर दिया।

स्कॉलर ग्याल ने चीन की नस्लीय नीति को रोकने पर दिया जोर

बीजिंग, एजेंसी। चीन सरकार ने तिब्बत में बोर्डिंग स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसी बीच एक तिब्बती विद्वान ने चीन सरकार द्वारा तिब्बत में खोले गए बोर्डिंग स्कूलों की निंदा की। प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान डॉ. ग्याल लो ने कहा कि चीनी सरकार ने तिब्बत को एक राष्ट्र के रूप में मौलिक रूप से कमजोर करने के एक प्रमुख उपकरण के रूप में एक औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल प्रणाली की स्थापना की। तिब्बती संस्कृति पर हो रहा हमला रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. ग्याल लो ने कहा कि साल 2016 से चीन ने चार से छह साल की उम्र के तिब्बती बच्चों को चीनी भाषा और संस्कृति का ज्ञान देकर बोर्डिंग प्रीस्कूलों में रखना शुरू किया। इसके अलावा बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया गया वो काफी हिंसक है। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बत में चीनी बोर्डिंग प्रीस्कूल स्थापित कर तिब्बती संस्कृति और पहचान को पूर्णत: समाप्त करने की दिशा में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चीन पर अधिक दबाव बनाने और उसके नरसंहार नीति-निर्माताओं को दंडित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच मजबूत गठबंधन स्थापित करने का समय आ गया है। नस्लीय नरसंहार नीति को रोकने की जरूरत इसी बीच डॉ. ग्याल लो ने सीसीपी की नीति को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन की सांस्कृतिक और नस्लीय नरसंहार नीति को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो गठबंधन की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह अन्य समुदायों में भी फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि चीनी नीति का असर महज बड़ों पर ही नहीं, बल्कि बच्चों पर भी पड़ता है। चीनी सरकार तिब्बती पहचान को मिटाने और इसे चीनी संस्कृति में तब्दील करने के लिए चार साल की उम्र के तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से दूर ले जा रही है ताकि भविष्य में तिब्बत पर चीनी कब्जे का कोई विरोध न करे।

