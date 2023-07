चीन के गुआंग्डोंग प्रांत में चाकू से किए गए हमले में छह लोगों की मौत, एक घायल; आरोपी गिरफ्तार

चीन के गुआंग्डोंग प्रांत के एक किंडरगार्टन में चाकू से किए गए घातक हमले में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान वू मौजी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि यह घटना दक्षिणी चीन के लियानजियांग शहर के हेंगशान शहर में हुई है।

चीन: किंडरगार्टन में चाकू से हमले में छह की मौत, एक घायल

Your browser does not support the audio element.

बीजिंग, एएनआइ। चीन के गुआंग्डोंग प्रांत (China's Guangdong province) के एक किंडरगार्टन में चाकू से किए गए घातक हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। स्थानीय पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार अल जजीरा ने कहा कि यह घटना दक्षिणी चीन के लियानजियांग शहर (Lianjiang City) के हेंगशान शहर (Hengshan town) में हुई। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पहचान वू मौजी के रूप में की गई है। लियानजियांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने चीनी सोशल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर कहा, 10 जुलाई, 2023 को लगभग 7:40 बजे हेंगशान टाउन, लियानजियांग शहर में चाकू से किए गए हमले में छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। उसी दिन लगभग 8:00 बजे हमारे ब्यूरो ने संदिग्ध वू मौजी (25) को लियानजियांग शहर से गिरफ्तार कर न्याय के कठघरे में लाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। फ्रांस में चाकू से किए गए हमले में छह लोगों की मौत पिछले महीने, फ्रांस के अल्पाइन शहर एनेसी में चाकू से किए गए हमले में 22 महीने के बच्चे सहित छह लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 साल के सीरियाई नागरिक को हमले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया और उस पर 'हत्या के प्रयास' का आरोप लगाया गया।

Edited By: Achyut Kumar