US-China Ties: पृथ्वी पर बढ़ते तापमान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बैठक; 3 दिन में उठ सकते हैं बड़े कदम

US-China Ties बढ़ते वैश्विक तापमान के बीच अमेरिका और चीन के जलवायु दूतों ने सोमवार को बिजिंग में बैठक की। इस दौरान अमेरिका के जलवायु दूत जान केरी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जलवायु दूतों के मुताबिक अगले 3 दिनों में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जलवायु दूत ने चीन से मीथेन उत्सर्जन में कटौती को लेकर बैठक की थी।

बढ़ते वैश्विक तापमान के बीच अमेरिका और चीन के जलवायु दूतों ने सोमवार को बिजिंग में बैठक की।

Your browser does not support the audio element.

HighLights पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर अमेरीका और चीन में बैठक दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि मीथेन उत्सर्जन में कटौती करेंगे जलवायु दूत केरी ने कहा कि अगले 3 दिन में बड़े बदलाव की उम्मीद है

जागरण संवाददात, रायटर। बढ़ते वैश्विक तापमान के बीच अमेरिका और चीन के जलवायु दूतों ने सोमवार को बिजिंग में बैठक की। इस दौरान अमेरिका के जलवायु दूत जान केरी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि चीन और अमेरिका चार महीने में दुबई में होने वाली संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित जलवायु वार्ता शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर प्रगति करे। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े हिस्से में लोग अत्यधिक गर्मी और वर्षा का सामना कर रहे हैं। सोमवार को बिजिंग में अपने समकक्ष झी झेनहुआ से मुलाकात के दौरान केरी ने चीन से मीथेन उत्सर्जन में कटौती और जीवाश्म ईंधन के जलवायु पर प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी का आग्रह किया। केरी ने कहा कि अगले तीन दिनों में उम्मीद है कि हम कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। ऐसे कदम जो दुनिया को गंभीरता के बारे में संकेत देंगे। इस सप्ताह होने वाली बैठकें मीथेन और अन्य गैर कार्बनिक उत्सर्जन में कमी लाने पर केंद्रित होंगी। इसके साथ ही नवंबर में शुरू होने वाले कोप 28 वैश्विक जलवायु वार्ता पर भी चर्चा होगी। कोयले पर चीन की निर्भरता का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में रहने की संभावना है।

Edited By: Jagran News Network