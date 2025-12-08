भारत ने शंघाई में नए अत्याधुनिक वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने रविवार को शंघाई में अपने नए अत्याधुनिक वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया। भारत ने चीन के मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को 32 साल में पहली बार दूसरे भवन में स्थानांतरित किया है।

शंघाई वाणिज्य दूतावास चीन के पूर्वी क्षेत्र में भारत के उभरते व्यापारिक समुदाय की जरूरतों को पूरा करता है, जहां यिवू जैसे शीर्ष व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र स्थित हैं। यहां कई भारतीय व्यवसाय मौजूद हैं। भारतीय राजदूत ने किया उद्घाटन चांगनिंग जिले के प्रमुख डानिंग सेंटर में 1,436.63 वर्ग मीटर में फैले विशाल नए भवन का उद्घाटन चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने किया। यह पिछले भवन के आकार से दोगुने से भी अधिक है। यह आठ दिसंबर से अपने नए परिसर से पूर्ण संचालन शुरू कर देगा।