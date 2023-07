Coco Lee: हांगकांग की मशहूर गायिका कोको ली का 48 साल की उम्र में निधन, अवसाद से थीं ग्रसित

कोको ली की बहनों कैरोल और नैन्सी ने कहा कि ली कुछ सालों से डिप्रेशन से पीड़ित थीं और उन्होंने रविवार को आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वह कोमा में चली गईं और बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई। 48 वर्षीय ली का गायिकी करियर लगभग 30 वर्ष पुराना है।

अलविदा हांगकांग की गायिका कोको ली (फोटो: रायटर)

हांगकांग, एएनआई। हांगकांग की गायिका कोको ली का बुधवार को निधन हो गया। कोको ली की बहनों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि गायिका ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी जिसके बाद वह कोमा में चली गई थी। कोको ली की बहनों कैरोल और नैन्सी ने कहा कि ली कुछ सालों से डिप्रेशन से पीड़ित थीं और उन्होंने रविवार को आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह कोमा में चली गईं और बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई। ली ने खासा बटोरी थी लोकप्रियता 48 वर्षीय ली का गायिकी करियर लगभग 30 वर्ष पुराना है। पश्चिमी हिप-हॉप के साथ उनकी आर एंड बी ध्वनियों ने उन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई। रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग में जन्मीं ली का पालन-पोषण सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कैरोल और नैन्सी ने ली की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक पोस्ट में लिखा कि पिछले 29 सालों में ली ने सबसे अधिक बिकने वाले सॉन्ग्स के साथ अनगिनत अंतरराष्ट्रीय प्रशंसाएं अर्जित कीं और लाइव शो के माध्यम से दर्शकों पर शानदार छाप छोड़ी है। हमें उन पर गर्व है!

