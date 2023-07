China में झुलसाने वाली गर्मी से लोग कर रहे त्राहिमाम, तापमान 52 डिग्री के पार; भयंकर सूखा पड़ने का भी खतरा

Heat wave in China चीन के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में रविवार को 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान दर्ज किया गया जिसके कारण कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड गर्मी कम से कम अगले पांच दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2015 में चीन के आयडिंग के पास 50 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था।

बीजिंग, रायटर्स। Heat wave in China चीन में भीषण गर्मी के चलते लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देश के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में रविवार को 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान दर्ज किया गया, जिसके कारण कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। बढ़ता तापमान ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है, क्योंकि छह महीने पहले ही चीन के लोग माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से जूझ रहे थे। कई दिनों तक जारी रहेगा गर्मी का सितम सरकारी अखबार शिनजियांग डेली ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि शिनजियांग के तुरपन डिप्रेशन के सानबाओ टाउनशिप में तापमान रविवार को 52.2 डिग्री तक बढ़ गया। साथ ही रिकॉर्ड गर्मी कम से कम अगले पांच दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले 2015 में आयडिंग के पास 50 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंताएं बढ़ीं अप्रैल के बाद से, एशिया के कई देश रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में हैं, जिससे तेजी से बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5C के भीतर रखने का लक्ष्य पहुंच से बाहर हो रहा है। सूखे का भी खतरा चीन में लंबे समय तक उच्च तापमान की मार ने बिजली ग्रिडों पर दबाव डाला है और फसलों पर भी संकट छाया है। इसके चलते पिछले साल के सूखे की संभावित पुनरावृत्ति की चिंताएं बढ़ रही हैं, जो 60 वर्षों में सबसे गंभीर है।

