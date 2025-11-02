'विश्व एआइ सहयोग संगठन की स्थापना की जाए', चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग ने APEC सम्मेलन में रखा प्रस्ताव
32वें एपेक शिखर सम्मेलन के समापन अवसरपर शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शीचिनफिंग ने विश्व आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को मानवता के कल्याण को दिमाग में रखना चाहिए, आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस के स्वस्थ और व्यवस्थागत विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लाभदायक, सुरक्षित और एकसमान दिशा निर्धारित की जा सके।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्थाओं को समान लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों को दृढ़तापूर्वक पूरा करना चाहिए और विकसित अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों को फंडिंग, तकनीक और क्षमता विकास के जरिये जरूरी सहयोग देना चाहिए।
इसके साथ ही चिनफिंग ने घोषणा की है कि अगले साल नवंबर में शेनझेन में एपेक देशों के आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 21 एशियाई और प्रशांत परिधीय देशों के नेता शामिल होंगे। ये तीसरी बार है जब चीन एशिया पैसेफिक इकोनोमिक कोआपरेशन (एपेक) देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
बैठक के दूसरे सत्र में चिनफिंग ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को मजबूत करना चाहिए, नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और संयुक्त रूप से एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना चाहिए।
बता दें कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए मुक्त और खुले व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एपेक का गठन 1989 में किया गया था।
