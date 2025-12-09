Language
    पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन का रुख सकारात्मक, ड्रैगन का बयान आया सामने

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। चीन का मानना है कि यह दौरा रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को ...और पढ़ें

    पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन का रुख सकारात्मक।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे को सकारात्मक बताते हुए कहा कि भारत, चीन व रूस तीन उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक दक्षिण की अहम ताकतें होने के नाते इनके बीच मजबूत त्रिपक्षीय सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

    बीजिंग ने पुतिन के बयान “भारत और चीन हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं'' को भी महत्व दिया और इसे तीनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत बताया।

    भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाना चाहता है चीन

    चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि वह भारत के साथ संबंधों को “रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण'' से आगे बढ़ाना चाहता है, खासकर पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद उत्पन्न तनाव के बाद संबंधों की धीरे-धीरे बहाली को देखते हुए।

    मंत्रालय के प्रवक्ता ने संकेत दिया कि चीन, भारत और रूस के साथ समानांतर रूप से अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए तैयार है।

