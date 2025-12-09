पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन का रुख सकारात्मक, ड्रैगन का बयान आया सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे को सकारात्मक बताते हुए कहा कि भारत, चीन व रूस तीन उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक दक्षिण की अहम ताकतें होने के नाते इनके बीच मजबूत त्रिपक्षीय सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

