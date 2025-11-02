चीन ने ताइवान में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 8 युद्धपोत और 5 लड़ाकू विमान सीमा पर एक्टिव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान में चीन घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। चीन की इस हरकत का ताइवान ने काफी बार शिकायत की है। एक बार फिर से चीन ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना दी है।

स्थानीय समय के अनुसार, सुबह 6 बजे तक छह पीएलए विमानों और आठ पीएलएएन जहाजों ने उड़ान भरी। एक्स पर किए पोस्ट में ताइवान के रक्षा मंत्रालय (MND) ने कहा कि पांच में से तीन उड़ानें मध्य रेखा को पार कर देश के पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश कर गईं।



ताइवान के रक्षा मंत्रालय (MND) के अनुसार, "आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास PLA विमानों और 8 PLAN जहाजों की 6 उड़ानें देखी गईं। इनमें से 3 उड़ानें मध्य रेखा को पार करके ताइवान के पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में प्रवेश कर गईं। सेनाओ ने स्थिति पर नजर रखी है और कार्रवाई भी की है"।



चीन की लगातार घुसपैठ की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए ताइवान अपने सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे की गहन समीक्षा और सुधार कर रहा है। द ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकारी युआन के महासचिव जेवियर चांग ने चीन से बढ़ते सुरक्षा खतरों के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला।

ताइवान की संप्रुभता को कम करने की उद्देश्य द ताइपे टाइम्स के अनुसार, चांग ने बताया कि यह पहल राष्ट्रपति विलियम लाइ की मार्च में घोषित 17-सूत्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ताइवान को उसकी संप्रभुता को कमजोर करने, उसकी सेना में घुसपैठ करने, जनमत को प्रभावित करने और युवा ताइवानियों और व्यवसायों को पुनर्मिलन की ओर आकर्षित करने के चीन के बढ़ते अभियान से बचाना है।