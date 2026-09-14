चीन ने पानी में निगरानी के लिए बनाई 'गोल्डन एरोवाना' जैसी रोबोटिक मछली, क्या है इसकी खासियत?

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन ने मछली जैसा दिखने वाला एक अंडरवाटर रोबोट बनाया है जो पानी के अंदर अपने आप तैर सकता है। यह देश के बायोमिमेटक रोबोटिक सिस्टम के बढ़ते विकास को दिखाता है, जिनका इस्तेमाल पानी के नीचे निगरानी और टोल लेने में किया जा सकता है।

चीनी समाचार आउटलेट, जिमु न्यूज के अनुसार, बोयागोंगदाओ मरीन टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा विकसित BG-5 गोल्डन ड्रैगन फिश का प्रदर्शन बीजिंग के शौगांग पार्क में 2026 चीन अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले में किया गया। यह रोबोट 'गोल्डन एरोवाना' मछली जैसा दिखता है और असली मछली की तरह तैरने के लिए कई जोड़ों वाली पूछ का इस्तेमाल करता है।

अंडरवाटर रोबोट की खासियत प्रदर्शनी में शामिल एक कर्मचारी के मुताबिक, यह रोबोट पहले से तय तैरने के रास्ते पर नहीं चलता है। इसके बजाय, इसके सेंसर रुकावटों का पता लगाते हैं और इसे अपनी चाल खुद तय करने में मदद करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोबोट का वजन 3 किलोग्राम है और इसकी पूंछ पर तीन जोड़ हैं जो सात हिस्सों में बंटे हैं।

कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग के अनुसार, BG-5 की लंबाई 640 मिमी, चौड़ाई 204 मिमी और ऊंचाई 90 मिमी है। इसका वजन 3 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम ऑपरेटिंग गहराई 5 मीटर और अधिकतम गति 0.6 मीटर प्रति सेकंड बताई गई है।

यह रोबोट मछली की पूंछ जैसी चाल का इस्तेमाल करता है, इसकी कई जोड़ों वाली पूंछ पारंपरिक प्रोपेलर के बजाय लहरदार गति से आगे बढ़ती है। नेविगेशन के लिए, BG-5 को खुद-ब-खुद रुकावटों से बचने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।

निर्माता में BG-5V वैरिएंट का भी जिक्र किया है, जिसमें रास्ता तय करने, काम सौंपने, फॉर्मेशन कंट्रोल और कई रोबोट के बीच सहयोग जैसी क्षमताएं शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में संभावित इस्तेमाल BG-5 को बनाने वाली कंपनी बोयागोंगदाओ का अंडरवाटर रोबोटिकस में रक्षा क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। कंपनी का कहना है कि उसने पानी के नीचे बायोमिमेटिक डिटेक्शन प्लेटफॉर्म से जुड़े एक राष्ट्रीय रक्षा स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम किया है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार, इसने एक सैन्य ईकाई के सहयोग से ROBO-SHARK बायोमिमेटिक अंडरवाटर रोबोट भी विकसित किया है।