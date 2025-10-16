दादागिरी नहीं चलेगी... रूसी तेल खरीद पर चीन ने अमेरिका को चेताया, कही ये बड़ी बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने गुरुवार को रूस से अपने तेल आयात को पूरी तरह वैध बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने बीजिंग के हितों को प्रभावित करने वाला एकतरफा प्रतिबंध लगाया, तो वह जवाबी कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिनजियान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका का रवैया एकतरफा धौंस और आर्थिक दबाव के समान है।

चीन ने रूसी तेल आयात को बताया वैध यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को कमजोर करता है और औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए खतरा है। लिनजियान ने कहा कि रूस सहित दुनियाभर के देशों के साथ चीन का सामान्य व्यापार और ऊर्जा सहयोग वैध है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप के इस दावे से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया है और अब समय आ गया है कि चीन भी ऐसा ही करे।लिनजियान ने कहा, चीन ने यूक्रेन संकट पर हमेशा एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रुख अपनाया है।

अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी हमारी नीति सभी के लिए खुली और पारदर्शी है। हम इस मुद्दे को चीन पर थोपने की अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। हम चीन पर एकतरफा प्रतिबंध थोपने का कड़ा विरोध करते हैं। अगर चीन के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो हम अपनी संप्रभुता, विकास और सुरक्षा के लिए कड़े जवाबी कदम उठाएंगे। सेंटर फाररिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीनएयर के अनुसार, चीन रूसी जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार है। तेल के अलावा चीन रूसी गैस का भी बड़ा आयातक है। वह सीमा पार पाइप लाइनों के माध्यम से रूस से गैस का आयात करता है।