अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है चीन, हेनरी किसिंजर से मांगी मदद

राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के प्रशासन में अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर दोनों देशों के बीच के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने में किसिंजर की की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसिंजर जो इस वर्ष मई में 100 वर्ष के हुए हैं ने 1971 में अपनी सफल कूटनीति से बीजिंग से बेहतर संबंध बनाकर चीन को अमेरिका के समर्थन में ला दिया था।

निजी यात्रा पर हैं हेनरी किसिंजर, 50 साल पहले पिघलाई थी चीन-अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ

Your browser does not support the audio element.