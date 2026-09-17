अमरीकी प्रतिबंध बिल का चीन ने किया विरोध, कहा- रूस से व्यापार में किसी तीसरे देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन ने गुरुवार को रूसी तेल और गैस की खरीद पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी "लांग-आर्म ज्यूरिस्डिक्शन" (अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कानून लागू करने की कोशिश) को खारिज कर दिया। चीन का कहना है कि दूसरे देशों के साथ उसके सामान्य व्यापार और आर्थिक सहयोग में किसी तीसरे पक्ष का दखल या दबाव नहीं होना चाहिए।

अमेरिकी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पास किया है। यह कानून ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और भारत व चीन जैसे उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।