Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चीन ने दक्षिण-पश्चिमी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोली पिंगलू नहर, आसियान देशों तक बढ़ेगी पहुंच

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Wed, 16 Sep 2026 11:46 PM (IST)

चीन ने 10.75 अरब डॉलर की लागत से निर्मित पिंगलू नहर का उद्घाटन किया, जो दक्षिण-पश्चिमी चीन को समुद्री मार्ग ...और पढ़ें

चीन ने दक्षिण-पश्चिमी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोली पिंगलू नहर।

चीन ने दक्षिण-पश्चिमी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोली पिंगलू नहर।

HighLights

  1. चीन ने 10.75 अरब डॉलर की पिंगलू नहर का उद्घाटन किया।

  2. यह नहर दक्षिण-पश्चिमी चीन को समुद्री मार्ग से जोड़ेगी।

  3. आसियान देशों के साथ व्यापार और लॉजिस्टिक्स लागत घटाएगी।

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन ने बुधवार को 10.75 अरब डॉलर की लागत से निर्मित पिंगलू नहर का उद्घाटन किया। इससे देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को समुद्री मार्ग से जोड़ने के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेषकर आसियान देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

134.2 किलोमीटर लंबी यह नहर नाननिंग को बेइबू खाड़ी से जोड़ती है। यह न्यू इंटरनेशनल लैंड-सी ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा है, जो चीन के आंतरिक क्षेत्रों को आसियान और अन्य वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। नहर पारंपरिक जलमार्गों की तुलना में यात्रा दूरी 560 किलोमीटर से अधिक कम करेगी और लॉजिस्टिक्स लागत में 18 से 30 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, नहर से कोयला, अयस्क, अनाज, नई ऊर्जा सामग्री और आटोमोबाइल पुर्जों के परिवहन को आसान बनाया जाएगा।

चीन और आसियान के बीच व्यापार पिछले वर्ष पहली बार एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक रहा। 2026 के पहले सात महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 24.7 प्रतिशत बढ़कर 744.41 अरब डालर पहुंच गया। नहर के निर्माण में चार साल से अधिक समय लगा और इसमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी शामिल किए गए हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)