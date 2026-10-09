WHO की कमान पर चीन की नजर, महानिदेशक पद के लिए डॉ. सोंग ली को बनाया उम्मीदवार

एपी, बीजिंग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। इसी कदम में उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का नेतृत्व करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी सोंग ली को नामित किया है।

विश्व स्वास्थ्य सभा मई में डब्ल्यूएचओ के अगले प्रमुख को चुनेगी। वह व्यक्ति डायरेक्टर-जनरल टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस की जगह लेंगे, जिनका पांच साल का दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। नियमों के तहत वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते।

प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "इस पद के लिए डा. सोंग ली को नामित करना सभी पक्षों के साथ मिलकर पूरी मानवता के लिए स्वास्थ्य समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने की चीन की इच्छा को दर्शाता है। यह बहुपक्षवाद और संगठन के प्रति चीन के दृढ़ समर्थन को भी दिखाता है।"