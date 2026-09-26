'धमकी देना बंद करो', UN में चीन ने अमेरिका को दिखाया आईना; क्यूबा-ईरान का उठाया मुद्दा

डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण में अमेरिका पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए क्यूबा और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि बड़े देशों को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें नियमों का पालन करने, कानून का सम्मान करने और सही काम करने में आगे रहना चाहिए। हान झेंग ने अमेरिका का नाम सीधे नहीं लिया, बल्कि उसे संबंधित देश कहकर संबोधित किया।

खाड़ी में सहयोगी इससे पहले ट्रंप ने शी चिनफिंग को चेतावनी दी थी कि वे ईरान को समर्थन न दें। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बीजिंग कंधे पर चलने वाले एयर-डिफेंस मिसाइल लॉन्चर की आपूर्ति कर रहा है और ईरान को तेल बिक्री पर प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहा है।

शुक्रवार को अमेरिकी राजदूत ने बताया कि ट्रंप को चीन से आश्वासन मिला है कि वे ऐसी गतिविधियों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन झेंग ने मध्य पूर्व में अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की, जो हालिया गर्म बातचीत से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा कि चीन का मानना है कि मध्य पूर्व, जिसमें खाड़ी देश भी शामिल हैं, की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए।

कम्युनिस्ट साथी क्यूबा झेंग ने क्यूबा पर भी ध्यान दिया, जो चीन का कम्युनिस्ट साथी देश है। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वह द्वीप राष्ट्र पर दबाव अभियान बंद करे। उन्होंने कहा कि चीन संबंधित देश से आग्रह करता है कि वह क्यूबा के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी तुरंत बंद करे और क्यूबा पर नाकाबंदी तथा प्रतिबंधों को तुरंत और पूरी तरह हटाए। ये टिप्पणियां क्यूबा के विद्युत ग्रिड के पूरी तरह ध्वस्त होने के कुछ हफ्तों बाद आईं, जिससे देश अंधेरे में डूब गया और लाखों लोग बिजली के बिना रह गए। मंगलवार को ट्रंप ने क्यूबा को असफल राज्य कहा था, जिसके बाद क्यूबा प्रतिनिधिमंडल उनके भाषण के दौरान वॉकआउट कर गया था।