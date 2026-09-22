चीन में शी चिनफिंग का बड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन, दो शीर्ष जनरल पार्टी और सेना से बर्खास्त; भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का आरोप

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन ने सोमवार को दो शीर्ष जनरलों झांग यूक्सिया और लियू झेनली को कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से निकाल दिया है। उन पर वफादार न रहने, भ्रष्टाचार और अनुशासन तोड़ने के गंभीर आरोप हैं।

झांग, राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व वाली सेना की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस-चेयरमैन के तौर पर दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे और उन्हें लंबे समय से शी का सबसे करीबी सैन्य सहयोगी माना जाता रहा है। लियू सीएमसी के सदस्य और इसके ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ आफ स्टाफ थे।