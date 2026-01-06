ताइवान तनाव के बीच चीन का जापान को झटका, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: चीन ने जापान को उन दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया है, जिनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह कदम ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है।

ताइवान को बीजिंग अपना हिस्सा मानता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि ऐसे सामानों का निर्यात प्रतिबंधित है, जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं और जो जापानी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।