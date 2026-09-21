चीन में फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत, एक घायल; रेस्क्यू जारी

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन के फोशान शहर में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है। घटना रविवार दोपहर 3 बजे के करीब की है। फोशान, ग्लांवडोंग प्रांत में स्थित है।

चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने सोमवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गए हैं। घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।