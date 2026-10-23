तिब्बत में सात तीव्रता का भूकंप: दो लोग घायल, चीन में जनवरी 2024 के बाद का सबसे बड़ा झटका

रॉयटर, बीजिंग। चीन के तिब्बत क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। सात तीव्रता के इस भूकंप के बाद आसपास के इलाकों में तीन से चार तीव्रता के कई हल्के झटके भी दर्ज किए गए। जनवरी 2024 के बाद से चीन में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है।

भूकंप का केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से लगभग 400 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार स्थानीय समय अनुसार रात करीब 10:33 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 7.0 थी। इसका केंद्र उत्तरी तिब्बत के नागकू क्षेत्र में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यह इलाका समुद्र तल से करीब 4,864 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है।