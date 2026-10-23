तिब्बत में सात तीव्रता का भूकंप: दो लोग घायल, चीन में जनवरी 2024 के बाद का सबसे बड़ा झटका
चीन के तिब्बत क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। सात तीव्रता के इस भूकंप के ...और पढ़ें
HighLights
जनवरी 2024 के बाद से चीन में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है
भूकंप का केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से लगभग 400 किलोमीटर दूर था
रॉयटर, बीजिंग। चीन के तिब्बत क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। सात तीव्रता के इस भूकंप के बाद आसपास के इलाकों में तीन से चार तीव्रता के कई हल्के झटके भी दर्ज किए गए। जनवरी 2024 के बाद से चीन में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है।
भूकंप का केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से लगभग 400 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई।
चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार स्थानीय समय अनुसार रात करीब 10:33 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 7.0 थी। इसका केंद्र उत्तरी तिब्बत के नागकू क्षेत्र में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यह इलाका समुद्र तल से करीब 4,864 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है।
सरकारी मीडिया के मुताबिक, भूकंप केंद्र के पास एक गांव में दो लोग घायल हुए हैं, जबकि आसपास के गांवों में कई मकानों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय सरकारी मीडिया द्वारा जारी वीडियो में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलते और बाहर या सड़क पर खड़ी अपनी कारों में शरण लेते देखा गया।