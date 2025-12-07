कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो: प्यार की नई कहानी!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दिन अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर आ गया है। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे और अब कैटी ने ट्रूडो के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया है।

कैटी पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जस्टिन ट्रूडो के साथ ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें दोनों को एक-साथ देखा जा सकता है। इनमें एक तस्वीर हाल ही जापान ट्रिप की है, जहां दोनों साथ में गए थे।

जापान ट्रिप पर साथ गया कपल कैटी पेरी के द्वारा शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में दोनों साथ में खाना खाते दिखाए दे रहे हैं। कैटी ने अपने रिश्ते का खुलासा ऐसे समय किया है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा शेयर की गईं तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।