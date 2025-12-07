कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो: प्यार की नई कहानी!
कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी के रिश्ते की पुष्टि हो गई है। कैटी पेरी ने इंस्टाग्राम पर ट्रूडो के साथ तस्वीरें ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दिन अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर आ गया है। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे और अब कैटी ने ट्रूडो के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया है।
कैटी पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जस्टिन ट्रूडो के साथ ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें दोनों को एक-साथ देखा जा सकता है। इनमें एक तस्वीर हाल ही जापान ट्रिप की है, जहां दोनों साथ में गए थे।
जापान ट्रिप पर साथ गया कपल
कैटी पेरी के द्वारा शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में दोनों साथ में खाना खाते दिखाए दे रहे हैं। कैटी ने अपने रिश्ते का खुलासा ऐसे समय किया है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा शेयर की गईं तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।
दरअसल जापान ट्रिप पर कैटी और ट्रूडो साथ में गए थे। इस दौरान दोनों ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनकी पत्नी युको से मुलाकात की थी। किशिदा ने ट्रूडो और कैटी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैटी को ट्रूडो की पार्टनर बताया था।
जापान के पीएम ने शेयर की थीं तस्वीर
किशिदा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो अपनी सथी के साथ जापान आए थे। दोनों ने मेरे और मेरी पत्नी के साथ लंच किया। पीएम पद पर रहते हुए हमारी मुलाकात कई बार हुई थी। मुझे खुशी है कि हमारी दोस्ती अभी भी बरकरार है।"
पेरिस में मनाया था बर्थडे
बता दें कि जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी को पहली बार 25 अक्टूबर को पेरिस में एक कपल के रूप में देखा गया था। दोनों ने साथ मिलकर कैटी का 41वां जन्मदिन मनाया। इससे पहले दोनों को जुलाई में भी साथ में देखा जा चुका था। दोनों की मुलाकात मॉन्ट्रियल में हुई थी। तभी से जस्टिन ट्रूडो और कैटी की डेटिंग की खबरें सामने आ रहीं थीं। वहीं, अब कैटी ने इसपर मुहर लगा दी है।
