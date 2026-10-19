कनाडा में भारतीयों का परचम, ब्रिटिश कोलंबिया में दो भारतवंशी चुने गए मेयर

डिजिटल डेस्क, टोरंटो। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में नगरपालिका चुनाव में भारतीय मूल के दो नेताओं को मेयर चुना गया है। ब्रिटिश कोलंबिया के निवासियों ने शनिवार को नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान किया था।

वैनकूवर, कल्टस लेक और आइलैंड्स ट्रस्ट जैसे इलाकों में मेयर, नगरपालिका पार्षदों, क्षेत्रीय जिला निदेशकों, स्कूल बोर्ड ट्रस्टियों और पार्क बोर्ड के लिए स्थानीय चुनाव हुए।

हर्षन रामदास ने फर्नी में मेयर का चुनाव जीता

भारत में जन्मे हर्षन रामदास ने फर्नी में मेयर का चुनाव जीता। उन्होंने काइल हैमिल्टन को हराया। उन्होंने कहा, हमने कर दिखाया। आपने एक ऐसे भविष्य को चुना है जो सहयोग, जवाबदेही और फर्नी के हितों को सबसे ऊपर रखने पर आधारित है। रामदास को 1,524 वोट मिले, जबकि हैमिल्टन को 1,194 वोट मिले। उन्होंने कहा कि वे आभारी हैं कि उन्हें यह मौका दिया गया।

वहीं, विलियम्स लेक में, भारतीय मूल के सुरिंदरपाल राठौर को फिर से विलियम्स लेक का मेयर चुना गया है। राठौर को दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। उन्हें 2,116 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी वाल्ट काब को 1,000 से अधिक वोटों से हराया।

राठौर ने कहा, हम जीत गए। मुझे अपना मेयर बनाए रखने और मुझ पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी पत्नी, परिवार, चुनाव प्रचार टीम और इस शानदार समुदाय का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया।