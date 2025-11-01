कनाडा ने टैरिफ पर बनाया ऐसा विज्ञापन, पीएम कार्नी को ट्रंप से मांगनी पड़ी माफी; आखिर एक एड से क्यों मची खलबली?
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टैरिफ विरोधी विज्ञापन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी। उन्होंने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड को विज्ञापन रोकने का निर्देश दिया। कार्नी ने कहा कि उन्होंने फोर्ड से विज्ञापन के साथ आगे न बढ़ने को कहा था। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की और व्यापार वार्ता रोक दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने टैरिफ विरोधी विज्ञापन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से काफी मांगी है। उन्होंने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड को टीवी विज्ञापन का प्रसारण बंद करने का भी निर्देश दिया है।
कार्नी ने दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप से निजी तौर पर काफी मांगी थी, जब वे दोनों बुधवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए थे।
कौन हैं फोर्ड?
कार्नी ने यह भी कहा कि उन्होंने विज्ञापन के प्रसारण से पहले फोर्ड के साथ उसकी समीक्षा की थी, लेकिन कहा कि उन्होंने इसका उपयोग करने का विरोध किया था। उन्होंने कहा, ''मैंने फोर्ड से कहा कि मैं विज्ञापन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता।'' फोर्ड कंजर्वेटिव नेता हैं और उनकी तुलना कभी-कभी ट्रंप से की जाती है।
ट्रंप का कनाडा पर प्रहार
उन्होंने विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक बयान का उपयोग किया था जिसमें कहा गया है कि टैरिफ व्यापार युद्ध और आर्थिक आपदा का कारण बनते हैं। इसके जवाब में, ट्रंप ने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी और व्यापार वार्ता भी रोक दी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।