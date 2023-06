Canada: हर एक सिगरेट पर दिखाई देगी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी, ऐसा करने वाला पहला देश बना कनाडा

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा अपने देशवासियों को धूम्रपान करने से रोकने और उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने की ओर एक कदम बढ़ा रहा है। तंबाकू से होने वाली मौतों को कम करने के प्रयास में कनाडा ने अब सीधे सिगरेट पर एक स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लेबल की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी कनाडाई मीडिया की एक रिपोर्ट में दी गई है।

Canada has announced new warning labels to be printed directly on cigarettes in an effort to deter new smokers, encourage quitting and reduce tobacco-related deaths, reports Canadian media