कनाडा में फिर फायरिंग! रोहित गोदारा गैंग का दावा- पंजाबी सिंगर को मारी गोली
कनाडा में हुई एक और गोलीबारी की घटना में रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गैंग ने दावा किया कि उन्होंने पंजाबी सिंगर उसके परिवार को बख्शा नहीं जाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में एक बार फिर बड़ी फायरिंग की घटना सामने आई है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी इस बार रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने दावा किया कि इस फायरिंग में उनकी गैंग शामिल है।
दरअसल, बताया जा रहा है कि ये फायरिंग पंजाबी सिंगरतेजी कहलों पर की गई। उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई। बता दें कि रोहित गोदारा गैंग का आतंक कनाडा में लगाता बढ़ता जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं।
रोहित गोदारा गैंग का बढ़ रहा आतंक
एक सोशल मीडिया पोस्ट में रोहित गोरदारा गैंग ने दावा किया कि उन्होंने तेजी कहलों पर गोली चलाई है। इस गैंग का दावा है कि कहली उनके दुश्मनों को फाइनेंस, वेपन और स्पॉट करने जैसा काम करता था। इतना ही नहीं उनके भाइयों की मुखबिरी भी करता था और उनपर अटैक की प्लानिंग करता था। बता दें कि रोहित गोदारा गैंग में महेन्दर सरण दिलाना, राहुल रिनाउ और विक्की पहलवान शामिल हैं। गैंग ने दावा कि कहलों को उनकी हरकतों के कारण निशाना बनाया गया।
गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमने कनाडा में तेजी कहलों पर शूटिंग की। उनके पेट में गोली लगी। अगर वह समझ गए तो ठीक है। नहीं तो अगली बार हम उन्हें खत्म कर देंगे।
गैंग ने दी धमकी- ये तो बस शुरुआत है
पोस्ट में आगे कहा गया कि मैं यह साफ कर दूं, अगर कोई गलती से भी हमारे दुश्मनों का साथ देता है या उनकी किसी भी तरह से मदद करता है, तो हम उनके परिवारों को नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें खत्म कर देंगे। यह सभी भाइयों, बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला ऑपरेटर और बाकी सभी के लिए एक चेतावनी है। अगर कोई मदद करता है, तो वह हमारा दुश्मन होगा। यह तो बस शुरुआत है। देखते हैं आगे क्या होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।