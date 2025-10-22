कनाडा में फिर फायरिंग! रोहित गोदारा गैंग का दावा- पंजाबी सिंगर को मारी गोली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में एक बार फिर बड़ी फायरिंग की घटना सामने आई है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी इस बार रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने दावा किया कि इस फायरिंग में उनकी गैंग शामिल है।

दरअसल, बताया जा रहा है कि ये फायरिंग पंजाबी सिंगरतेजी कहलों पर की गई। उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई। बता दें कि रोहित गोदारा गैंग का आतंक कनाडा में लगाता बढ़ता जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं।

रोहित गोदारा गैंग का बढ़ रहा आतंक एक सोशल मीडिया पोस्ट में रोहित गोरदारा गैंग ने दावा किया कि उन्होंने तेजी कहलों पर गोली चलाई है। इस गैंग का दावा है कि कहली उनके दुश्मनों को फाइनेंस, वेपन और स्पॉट करने जैसा काम करता था। इतना ही नहीं उनके भाइयों की मुखबिरी भी करता था और उनपर अटैक की प्लानिंग करता था। बता दें कि रोहित गोदारा गैंग में महेन्दर सरण दिलाना, राहुल रिनाउ और विक्की पहलवान शामिल हैं। गैंग ने दावा कि कहलों को उनकी हरकतों के कारण निशाना बनाया गया।