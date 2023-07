Canada Reshuffle Cabinet कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) इस सप्ताह अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं। 2015 में सत्ता संभालने के बाद से ट्रूडो ने समय-समय पर अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प ने कहा कि यह फेरबदल बुधवार को होने की संभावना है और अगले चुनाव से पहले अपनी टीम को बदलने का ये उनका आखिरी मौका हो सकता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो इस हफ्ते कर सकते है अपनी कैबिनेट में फेरबदल, इन मंत्रियों को मिलेगी जगह

