Earthquake: 7 तीव्रता के भूकंप से दहली अलास्का-कनाडा की धरती, दहशत में आए लोग

डिजिटल डेस्क, अलास्का। अलास्का और कनाडा की सीमा के पास शनिवार को भूकंप (Alaska Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई है। अलास्का और कनाडा दोनों तरफ समुद्र से घिरे हैं। ऐसे में भूकंप के बाद सभी को सुनामी का डर सता रहा था, लेकिन अभी तक सुनामी की कोई भी चेतावनी जारी नहीं हुई है।

अलास्का और कनाडा के अधिकारियों का कहना है कि यह भूकंप अलास्का और कनाडा के युकोन क्षेत्र की सीमा के पास देखने को मिला है। भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, लेकिन इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।