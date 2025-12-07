Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Earthquake: 7 तीव्रता के भूकंप से दहली अलास्का-कनाडा की धरती, दहशत में आए लोग

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    Alaska Earthquake: अलास्का और कनाडा की सीमा के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र अलास्का के जूनो से दूर था। य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अलास्ता और कनाडा की सीमा पर आया भूकंप। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, अलास्का। अलास्का और कनाडा की सीमा के पास शनिवार को भूकंप (Alaska Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई है। अलास्का और कनाडा दोनों तरफ समुद्र से घिरे हैं। ऐसे में भूकंप के बाद सभी को सुनामी का डर सता रहा था, लेकिन अभी तक सुनामी की कोई भी चेतावनी जारी नहीं हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलास्का और कनाडा के अधिकारियों का कहना है कि यह भूकंप अलास्का और कनाडा के युकोन क्षेत्र की सीमा के पास देखने को मिला है। भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, लेकिन इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

    कहां आया था भूकंप?

    अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, अलास्का के जूनो से लगभग 230 मील (370 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम और युकोन के व्हाइटहॉर्स से 155 मील (250 किलोमीटर) की दूरी पर भूकंप आया था।

    व्हाइटहॉर्स की रॉल कैनेडियन माउंटेड पुलिस सार्जेंट कैलिस्टा मैकलियोड ने बताया, भूकंप के बाद 911 पर फोन आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सभी ने इन्हें महसूस किया। सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

    डर के घरों से भागे लोग

    दरअसल युकोन क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है, जहां बहुत कम लोग आते हैं। भूकंप के झटके लगने पर लोगों के घरों में अलमारियों और दीवारों से चीजें गिरने लगीं। लोग काफी दहशत में आ गए थे और फौरन घरों से बाहर निकल गए। हालांकि, इस घटना में किसी को चोट लगने की जानकारी नहीं है।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: दून घाटी में 31 फाल्ट सक्रिय, नये जोन छह के बाद सतर्कता की जरूरत