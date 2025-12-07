Earthquake: 7 तीव्रता के भूकंप से दहली अलास्का-कनाडा की धरती, दहशत में आए लोग
Alaska Earthquake: अलास्का और कनाडा की सीमा के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र अलास्का के जूनो से दूर था। य ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, अलास्का। अलास्का और कनाडा की सीमा के पास शनिवार को भूकंप (Alaska Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई है। अलास्का और कनाडा दोनों तरफ समुद्र से घिरे हैं। ऐसे में भूकंप के बाद सभी को सुनामी का डर सता रहा था, लेकिन अभी तक सुनामी की कोई भी चेतावनी जारी नहीं हुई है।
अलास्का और कनाडा के अधिकारियों का कहना है कि यह भूकंप अलास्का और कनाडा के युकोन क्षेत्र की सीमा के पास देखने को मिला है। भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, लेकिन इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।
कहां आया था भूकंप?
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, अलास्का के जूनो से लगभग 230 मील (370 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम और युकोन के व्हाइटहॉर्स से 155 मील (250 किलोमीटर) की दूरी पर भूकंप आया था।
व्हाइटहॉर्स की रॉल कैनेडियन माउंटेड पुलिस सार्जेंट कैलिस्टा मैकलियोड ने बताया, भूकंप के बाद 911 पर फोन आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सभी ने इन्हें महसूस किया। सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं।
🚨#BREAKING 🚨— L.A 🇺🇲♥️ (@FACTMATTER2024) December 6, 2025
EXPERTS WARNING 7.0 EARTHQUAKE IN ALASKA COULD BE A FOR SHOCK FOR A 9.0. POSSIBLY SET OFF CASCADIA FAULT. 800 YEARS OVER DO FOR MASSIVE CORRECTION IN EARTHS SUBDUCTION ZONE ENTIRE WEST COAST ON ALERT. pic.twitter.com/xcesivER0l
डर के घरों से भागे लोग
दरअसल युकोन क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है, जहां बहुत कम लोग आते हैं। भूकंप के झटके लगने पर लोगों के घरों में अलमारियों और दीवारों से चीजें गिरने लगीं। लोग काफी दहशत में आ गए थे और फौरन घरों से बाहर निकल गए। हालांकि, इस घटना में किसी को चोट लगने की जानकारी नहीं है।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: दून घाटी में 31 फाल्ट सक्रिय, नये जोन छह के बाद सतर्कता की जरूरत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।